"Всі банки РФ мають бути заблоковані, жодне судно не може заходити в порти": Зеленський у зверненні до греків

"Всі банки РФ мають бути заблоковані, жодне судно не може заходити в порти": Зеленський у зверненні до греків

Президент закликав не допомагати Росії вбивати українців.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Греції закликав зупинити співпрацю зі всіма російськими банками та не приймати у портах судна та танкери з прапорами окупантів.

Звернення Зеленського відбувалося 7 квітня.

За словами президента, вибіркові санкції дозволяють Росії заробляти гроші на ракети та бомби, які летять в українські міста.

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"Про санкції, щоб не могла Україну знищувати - це питання честі для європейців, честі – відповісти на таку політику Російської Федерації. Поки російські війська блокують мирні міста і депортують людей, жоден російський банк не має права заробляти гроші на звʼязках зі світовою фінансовою системою. Вони всі мають бути заблоковані! Всі, а не лише частина", - наголосив Зеленський

Він також закликав заборонити російським суднам заходити в порти країн демократичного світу: "Для чого їм допомагати? Щоб вони заробили ще більше грошей на ракети і бомби для знищення не тільки Маріуполя, але й Одеси та інших наших українських міст? А в першу чергу – жодної підтримки російським танкерам, цим нафтовозам, які забезпечують Росії постійний потік грошей на вбивства".

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