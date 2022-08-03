"Всі чекають, що о 4 ранку вдарять усі гармати": Арестович - про звільнення Херсона

Звільнення тимчасово окупованої Херсонщини буде повільним та нудним.
Вже зараз ЗСУ вдалось деокупувати 53 населених пункти у Херсонській області. Це триватиме і надалі.
Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним та російським журналістом блогером, ексдепутатом Держдуми РФ Олександром Невзоровим сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Всі чекають контрнаступу о 4 ранку, коли вдарять усі гармати, звідки не візьмися 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні у бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Кулеба розповів про звільнення тимчасово окупованого Херсона.
Також у Херсоні окупанти замість Антонівського мосту через річку Дніпро використовують понтонні переправи. Ними курсують автомобільний транспорт та військова техніка.
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