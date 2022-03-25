"Всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ": Данілов розповів про чвари у верхівці РФ

"Всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ": Данілов розповів про чвари у верхівці РФ

Відбувається процес звільнення частини російських генералів.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що у військово-політичному керівництві Росії зараз з'ясовують стосунки через провал планів захопити Київ за три дні.

Про це Данілов сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Зараз триває з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва Російської Федерації. Зараз там доволі напружена ситуація, всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ... Зараз там – звільнення частини генералів, а іншу частину наші Збройні сили "звільняють" вантажем 200. На нас це ніяк не впливає", – розповів секретар РНБО.

Він також поінформував, що російські війська переформатовуватимуться, бо їм не вдалося швидко захопити Україну. Данілов зауважив, що загроза не зникла і окупанти не склали руки та не підняли білий прапор.

Нагадаємо, напередодні Данілов прокоментував зникнення міністра оборони РФ Сергій Шойгу, вказавши на з’ясування стосунків усередині російського військово-політичного керівництва за провал планів щодо війни в Україні.