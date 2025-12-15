Всі електростанції України зазнали ударів — Зеленський прокоментував енергетичний терор РФ

Енергетика України / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це президент сказав на бізнес-форумі у Німеччині.

“Зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо світло, повертаємо життя, як можемо. Це складний, дуже складний процес”, — заявив президент.

За його словами, протистояти щоденному терористичному тиску Росії дуже важко, але українці справляються: “Наші люди це роблять. І ми після кожного удару стараємось відновити все, як можна швидше”.

Президент підкреслив, що для цього Україні необхідна міжнародна підтримка, зокрема від німецького уряду: “Найважливіша це підтримка для нашої інфраструктури, протиповітряної оборони. І це дуже важливо”.

Україна продовжує відновлювати енергетичні об’єкти та забезпечувати безперебійне постачання світла для громадян попри постійні обстріли.

