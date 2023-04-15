"Всі гроші готовий віддати, щоб втекти звідси": окупант розповів про бої на Запорізькому напрямку

Російський окупант, який воює на Запорізькому напрямку, розповів, що їх постійно обстрілюють, а "друга армія світу" воює старими іржавими автоматами.

Про це йдеться у перехопленні розмови загарбника з його дружиною.

Окупант нарікає на те, що на Запорізькому напрямку тривають постійні обстріли з обох сторін. Він хвалиться тим, що ЗСУ поки його підрозділ вирішили не вбивати, бо "з них ніякої користі" через відсутність озброєння. Росіянин заявляє, що він перебуває під обстрілами, як української армії, так і окупаційної.

Він каже дружині, що вояки "другої армії світу" готові віддати всі свої гроші, щоб вибратися з війни живими, проте їх не відпускають, а змушують воювати нібито іржавими автоматами.

Нагадаємо, російський військовий Іван Приходько, який потрапив в український полон, здивував своїм незнанням елементарних фактів про Україну та навіть його рідну Росію.

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