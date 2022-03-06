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"Всі хочуть, щоб Путін зник": в Україні зібрали $2 млн, щоб відправити президента Росії на Юпітер

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"Всі хочуть, щоб Путін зник": в Україні зібрали $2 млн, щоб відправити президента Росії на Юпітер

Associated Press

Усі гроші підуть на ЗСУ та відновлення зруйнованої інфраструктури України.

В Україні за допомогою сервісу "Відправ Путіна на Юпітер" менше ніж за 4 дні зібрали 2 млн доларів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Всі хочуть, щоб Путін зник. Допоки цього не сталось - скористайтесь нашою унікальною пропозицією відправити самі знаєте кого на Юпітер", - написав він.

Як працює: берете Путіна на цьому сайті, і заплативши 99 грн або $2.99 відправляєте його в космос.

Путін полетить на Юпітер, а ви – пожертвуєте гроші на розбудову України.

Чому Юпітер? Це газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи.

Рахунок належить державному підприємству "Дія", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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