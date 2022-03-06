"Всі хочуть, щоб Путін зник": в Україні зібрали $2 млн, щоб відправити президента Росії на Юпітер

"Всі хочуть, щоб Путін зник": в Україні зібрали $2 млн, щоб відправити президента Росії на Юпітер

Усі гроші підуть на ЗСУ та відновлення зруйнованої інфраструктури України.

В Україні за допомогою сервісу "Відправ Путіна на Юпітер" менше ніж за 4 дні зібрали 2 млн доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Всі хочуть, щоб Путін зник. Допоки цього не сталось - скористайтесь нашою унікальною пропозицією відправити самі знаєте кого на Юпітер", - написав він.

Як працює: берете Путіна на цьому сайті, і заплативши 99 грн або $2.99 відправляєте його в космос.

Путін полетить на Юпітер, а ви – пожертвуєте гроші на розбудову України.

Чому Юпітер? Це газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи.

Рахунок належить державному підприємству "Дія", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.