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Всі, хто опанував  себе і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти, допоміг ЗСУ - Міноборони

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Всі, хто опанував  себе і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти, допоміг ЗСУ - Міноборони

Фото: Facebook-сторінка Ганни Маляр

Хто не зміг себе стримати або використав момент для капіталізації своєї публічності та ширив оперативну інформацію з фронтів до офіційного оприлюднення - заважав і шкодив нашим військам, зазначила Маляр.

Всі, хто опанував  себе у ці дні і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти до офіційного оприлюднення, допоміг ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Зокрема ваш внесок є ось в цих результатах:

- звільнено більше 1000 квадратних кілометрів української землі;

-  деокуповано кілька десятків населених пунктів на херсонському та харківському напрямках", - зазначила вона.

Маляр додала, що оборонна операція триває, а ми продовжуємо допомагати силам оборони інформаційною дисципліною.

"Хто не зміг себе стримати або використав момент для капіталізації своєї публічності та ширив оперативну інформацію з фронтів до офіційного оприлюднення - заважав і шкодив нашим військам", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області. Президент висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.

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