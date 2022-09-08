Всі, хто опанував  себе і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти, допоміг ЗСУ - Міноборони

Хто не зміг себе стримати або використав момент для капіталізації своєї публічності та ширив оперативну інформацію з фронтів до офіційного оприлюднення - заважав і шкодив нашим військам, зазначила Маляр.
Всі, хто опанував себе у ці дні і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти до офіційного оприлюднення, допоміг ЗСУ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
"Зокрема ваш внесок є ось в цих результатах:
- звільнено більше 1000 квадратних кілометрів української землі;
- деокуповано кілька десятків населених пунктів на херсонському та харківському напрямках", - зазначила вона.
Маляр додала, що оборонна операція триває, а ми продовжуємо допомагати силам оборони інформаційною дисципліною.
"Хто не зміг себе стримати або використав момент для капіталізації своєї публічності та ширив оперативну інформацію з фронтів до офіційного оприлюднення - заважав і шкодив нашим військам", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області. Президент висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.
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