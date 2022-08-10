Всі інші сценарії будуть дуже темними для всього демократичного світу: Науседа певен, що РФ потрібно розгромити на полі бою

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що війну в Україні можна виграти, розгромивши російську армію на полі бою.

Всі інші варіанти, зокрема перемовини з РФ, можуть обернутися страшними наслідками для усього демократичного світу.

Про це литовський президент сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Науседа закликав світову спільноту спрямувати усі зусилля на те, щоб Україна досягла перемоги у цій війні.

"Путін очікував, що вони візьмуть Київ за кілька днів і що ця війна не матиме великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але ми бачимо, що це зовсім не так. Конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів. Конфлікт буде вирішено на полі бою...Я не бачу інших альтернатив, і ми повинні спрямувати всі зусилля, щоб досягти перемоги України в цій війні. Всі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу", - наголосив Науседа.

Лідер Литви певен, якщо російського диктатора не зупинити в Україні, він піде далі Європою.

"Дуже важливо відзначити, що апетиту Владіміра Путіна немає меж. Якщо він досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей. Я не знаю, хто буде їхньою наступною метою - країни Балтії, можливо, Польща, можливо Румунія, але це не найважливіше питання. Найголовніший виклик - у форматі НАТО та Євросоюзу робити те, що зупинило б Путіна", - додав він.

Як повідомляли раніше, у Кремлі заявили, що "спецоперація" пройшла точку неповернення, але вони готові домовлятись з Україною.

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