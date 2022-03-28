"Всі ох*їли": окупантам після вторгнення наказали готувати мішки для власних трупів (відео)

"Всі ох*їли": окупантам після вторгнення наказали готувати мішки для власних трупів (відео)

Командир роти попередив рядових окупантів, що вони перебувають на території України неофіційно.

Полонений російський окупант під час допиту розповів, що після вторгнення до України їхній командир наказав готувати мішки для своїх же трупів.

Відео допиту опублікували у Мережі.

Окупант: Командувач БТГром (Батальйонна тактична група. — Ред.) вишикував, виставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і ще додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе.

Український військовий: Вам ваш командир сказав готувати мішки для вас же?

Окупант: Так.

Український військовий: І як ви відреагували?

Окупант: Всі ох*їли.

Український військовий: Як звуть командира?

Окупант: Підполковник Сенкін.