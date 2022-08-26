Всі окуповані території України можливо звільнити до кінця року: військовий експерт назвав умови

До кінця 2022 року можливо звільнити всі окуповані території України включно з Кримом та Донбасом, якщо удвічі-тричі збільшити постачання озброєння та військової техніки.

До кінця року Україна справді може витиснути максимум з цієї "літньої кампанії", яку зараз проводить.

Про це військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів "24 каналу".

Він зауважив, що за останні останні місяць-півтора ситуація на фронті стабілізувалася. Після того, як стала зрозуміла лінія фронту, стратегічна ініціатива перейшла до українського командування.

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Світан зазначив, що зараз на фронті відбувається планомірне знищення російського угрупування.

"А після того, як наші "подарунки" стали долітати і до Криму, практично всю окуповану територію зараз дістають ЗСУ. І після виконання завдань по знищенню буде поставлене завдання щодо деокупації територій", – пояснив військовий експерт.

Він зауважив, що в такому розрізі, в якому до України надходять зброя та військова техніка, і якби її збільшити у два-три рази, то до кінця року можливе звільнення практично всієї окупованої території. Світан уточнив, що важливе саме збільшення постачання озброєння у щонайменше двічі-тричі.

Полковник запасу наголосив, що Україні зараз потрібне обіцяне наступальне озброєння.

"Майже всі гранти, зокрема і ті три мільярди від США, які будуть виділятися Україні, підуть в основному на наступальне озброєння. І після його отримання можна буде говорити про те, що ЗСУ будуть планувати наступальні операції щодо звільнення територій", – сказав експерт.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес сказав, що Україна може відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого вже до кінця цього року.

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