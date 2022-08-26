Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Всі окуповані території України можливо звільнити до кінця року: військовий експерт назвав умови

Дата публікації
Перегляди
5874
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Всі окуповані території України можливо звільнити до кінця року: військовий експерт назвав умови

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До кінця 2022 року можливо звільнити всі окуповані території України включно з Кримом та Донбасом, якщо удвічі-тричі збільшити постачання озброєння та військової техніки.

До кінця року Україна справді може витиснути максимум з цієї "літньої кампанії", яку зараз проводить.

Про це військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів "24 каналу".

Він зауважив, що за останні останні місяць-півтора ситуація на фронті стабілізувалася. Після того, як стала зрозуміла лінія фронту, стратегічна ініціатива перейшла до українського командування. 

Світан зазначив, що зараз на фронті відбувається планомірне знищення російського угрупування.

"А після того, як наші "подарунки" стали долітати і до Криму, практично всю окуповану територію зараз дістають ЗСУ. І після виконання завдань по знищенню буде поставлене завдання щодо деокупації територій", – пояснив військовий експерт.

Він зауважив, що в такому розрізі, в якому до України надходять зброя та військова техніка, і якби її збільшити у два-три рази, то до кінця року можливе звільнення практично всієї окупованої території. Світан уточнив, що важливе саме збільшення постачання озброєння у щонайменше двічі-тричі.

Полковник запасу наголосив, що Україні зараз потрібне обіцяне наступальне озброєння.

"Майже всі гранти, зокрема і ті три мільярди від США, які будуть виділятися Україні, підуть в основному на наступальне озброєння. І після його отримання можна буде говорити про те, що ЗСУ будуть планувати наступальні операції щодо звільнення територій", – сказав експерт.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес сказав, що Україна може відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого вже до кінця цього року.

США виділили Україні рекордну військову допомогу на 3 млрд доларів

США виділили Україні рекордну військову допомогу на 3 млрд доларів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5874
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація