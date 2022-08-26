Всі окуповані території України можливо звільнити до кінця року: військовий експерт назвав умови

До кінця 2022 року можливо звільнити всі окуповані території України включно з Кримом та Донбасом, якщо удвічі-тричі збільшити постачання озброєння та військової техніки.
До кінця року Україна справді може витиснути максимум з цієї "літньої кампанії", яку зараз проводить.
Про це військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів "24 каналу".
Він зауважив, що за останні останні місяць-півтора ситуація на фронті стабілізувалася. Після того, як стала зрозуміла лінія фронту, стратегічна ініціатива перейшла до українського командування.
Світан зазначив, що зараз на фронті відбувається планомірне знищення російського угрупування.
"А після того, як наші "подарунки" стали долітати і до Криму, практично всю окуповану територію зараз дістають ЗСУ. І після виконання завдань по знищенню буде поставлене завдання щодо деокупації територій", – пояснив військовий експерт.
Він зауважив, що в такому розрізі, в якому до України надходять зброя та військова техніка, і якби її збільшити у два-три рази, то до кінця року можливе звільнення практично всієї окупованої території. Світан уточнив, що важливе саме збільшення постачання озброєння у щонайменше двічі-тричі.
Полковник запасу наголосив, що Україні зараз потрібне обіцяне наступальне озброєння.
"Майже всі гранти, зокрема і ті три мільярди від США, які будуть виділятися Україні, підуть в основному на наступальне озброєння. І після його отримання можна буде говорити про те, що ЗСУ будуть планувати наступальні операції щодо звільнення територій", – сказав експерт.
Нагадаємо, генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес сказав, що Україна може відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого вже до кінця цього року.
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