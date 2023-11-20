"Всі озлоблені, перестріляють одне одного": окупант про настрої у своєму підрозділі (перехоплення)

Росіянин розповів про масовий алкоголізм у лавах російської армії і постійні конфлікти.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів.

Загарбник зателефонував до свого друга, очевидно, теж військового РФ, і розповів про низький морально-психологічного стан у своєму підрозділі.

Росіянин розповів про масовий алкоголізм у лавах російської армії. За його словами, 80% солдат в підрозділі зловживають алкогольними напоями. Це призводить до постійних конфліктів.

"Мені працювати навідника дали... Він напевно раніше "торчок" (наркоман. – Ред.) раніше був. Ну, диб**оїди кінчені. Я кажу, я їб**ь нах*й з ними куди поїду", – зазначив окупант.

Росіянин скаржиться, що ні його, ні інших співслуживців не відпускають у відпустку і навіть не дають вихідний.

"Нас в увал не відпускають, бо бояться зап'ятисотитися (дезертирство. – Ред.) і знову ж п'яні всі. Всі озлоблені. Тут якщо зброю роздати, всі між собою перестріляються", – каже загарбник.

Крім того є невдоволення рівнем грошового забезпечення (значно менше обіцяних 195 тис.) та затримками при його виплатах.