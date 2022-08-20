Всі - поганенькі для окупантів: Жданов озвучив три варіанти, що чекає на армію Путіна у Херсоні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що на російських військових в тимчасово окупованому Херсоні чекає три варіанти розвитку подій.

Один з них, на думку Жданова, - це російські окупанти можуть спробувати втекти з правобережної частини Херсонської області вплав, оскільки мости через Дніпро пошкодженні влучними ударами ЗСУ. Другий варіант - смерть, третя - здатися в полон.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Якась частина угруповання, звичайно, втече. Зупинити це буде не можна. Розповідали херсонці, що, коли був перший удар по Антонівському мосту, росіяни швидко розкупили на базарі всі плавзасоби: човни, надувні матраци та інше. І поховали десь у себе. Частина угруповання звичайно ж втече, частина - загине, частина може здатися в полон. З 25 тисяч, навіть якщо ми третю частину візьмемо в полон - це буде величезний обмінний фонд для того, щоб забирати наших хлопців з полону", - зазначив він.

Жданов підкреслив, що російська техніка, яка зараз розташована на правому березі, не може бути перекинута назад на лівий.

"Вони сьогодні не можуть маневрувати військами вздовж лінії фронту. Там, на правому березі, замкнута найбільша і боєздатна частина російських військ, що знаходяться на території України. Все інше розтягнуто вздовж лінії фронту. За рахунок цього ми досягли паритету", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, окупаційна "влада" на Херсонщині заявили про необхідність проведення "референдуму" одночасно з Донецькою областю. Втім, ймовірно, захід перенесуть, а тому він не відбудеться 11 вересня.

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