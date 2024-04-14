Всі реактори Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину" – МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що всі шість реакторних блоків Запорізької атомної електростанції перебувають у стані "холодного зупину" вперше від кінця 2022 року.

Про це пише пресслужба МАГАТЕ.

"Я вітаю цей крок, який протягом деякого часу рекомендувало Агентство, оскільки він підвищує загальну безпеку об’єкта. Агентство продовжуватиме уважно стежити за станом роботи Запорізької АЕС і забезпечуватиме технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін і викликів", – повідомив Гроссі.

Також читайте ЗАЕС атакували дрони: у Буданова зробили термінову заяву

Він наголосив, що розхолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції.

Гросі зазначив, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС залишається дуже нестабільною.

ЗАЕС не виробляє електроенергію для національної енергомережі України від вересня 2022 року. А від жовтня 2022 року принаймні один із шести енергоблоків перебував у режимі "гарячого зупину" для забезпечення централізованого теплопостачання, а також технологічної пари для перероблення рідких відходів на майданчику станції.

Нагадаємо, "Росатом" 13 квітня заявив, що реакторна установка енергоблоку № 4 Запорізької АЕС була переведена в стан "холодного зупину".

Читайте також провідні новини дня: