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"Всі сервіси працюють у штатному режимі": "Укрзалізниця" відновила продаж квитків онлайн

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"Всі сервіси працюють у штатному режимі": "Укрзалізниця" відновила продаж квитків онлайн

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що попри хакерські атаки з боку РФ, сервіси компанії працюють у штатному режимі.

"Укрзалізниця" тимчасово призупинили можливість користування сервісами для іноземних користувачів.

Про це Камишін повідомив в ефірі телемарафону 1 травня.

"Наразі всі сервіси "Укрзалізниці" працюють у штатному режимі. Є трошки уповільнення швидкості роботи сайту, але це через ті заходи, яких ми вживаємо для того, щоб він не "ліг". Додатково ми відключили можливість користування сервісами для іноземних користувачів. Сподіваюся, що далі буде легше. Нашої команди, наших ресурсів достатньо для того, щоб сервіс і надалі працював. Коли спостерігаються проблеми роботи з сайтом, це завжди триває не більше кількох годин", - наголосив.він.

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