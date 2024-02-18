"Всі сили кинули на Авдіївку": окупанти були змушені призупинити наступ на іншому напрямку

Російські окупанти зменшили інтенсивність штурмових дій на Марʼїнському напрямку, перекинувши сили на підкріплення для захоплення Авдіївки.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Михайло-Лука Кабусь в етері Еспресо.

За його словами, зараз окупанти продовжують наступати в напрямку населених пунктів Георгіївка та Побєда.

"На Марʼїнському напрямку ворог призупинив штурмові дії. Окупанти були активними два тижні тому. Отримали дуже потужну відсіч. Зараз вони продовжують штурмові дії з інтервалом два-три дні в напрямку населених пунктів Георгіївка та Побєда. Також щодо Красногорівки вони теж зменшили свою активність", - розповів Кабусь.

Він зазначив, що окупанти на Марʼїнському напрямку продовжують обстріли.

"Я так розумію, що всі свої сили противник кинув на Авдіївку. Це їм потрібно для того, щоб досягти всіх своїх цілей. Утім, Марʼїнка не поступається за кількістю обстрілів та ворожих штурмів. Просто сьогодні ворог це робить менш інтенсивно", - сказав він.

Нагадаємо, у ЗСУ показали унікальні кадри оборони Авдіївки. Переглянути відео можна за цим посиланням.

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