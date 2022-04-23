"Всі точно постануть перед трибуналом": Зеленський - про покарання окупантів за воєнні злочини

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що кожен, хто винний у війні, буде покараний.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Всі точно постануть перед трибуналом, хто віддавав ці ганебні накази щодо знищення людей, дітей... Я в це вірю, ми знаємо як йде міжнародний процес, міжнародний суд, як це буває. Це буває роками. Ми почекаємо, а якщо такі як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Я вірю, що це буде останній цвях в політику цієї держави", - зазначив Зеленський.

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