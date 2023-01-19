"Всі від неї приховують правду": лікар розповів про стан жінки, яка втратила сина та чоловіка в Дніпрі (фото)

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру 14 січня постраждала 27-річна Катерина Зеленська. Вона майже добу перебувала під завалами і наразі в реанімації.

Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що на місці трагедії жінка, яка має вади слуху, не могла кликати на допомогу. Вона змогла дотягнутися до годинника на руці та відповісти на дзвінок мами.

"Рятувальники зробили неможливе: дістали її з-під десятків тон будівельних уламків. Про вибух говорити не може, одразу плаче. Попросив написати – рука тремтить, думки тільки про близьких. Спілкується із психологом", - повідомив Риженко.

Фото: Сергій Риженко

Коли постраждалу доставили до Мечникова, температура її тіла ледь сягала 31 градуса. Садна на руках і тілі жінки нагадують про трагедію.

"Катя отримала багато ліків у реанімації, колір обличчя із сіро-землистого став рожевим. Намагається навіть усміхатися. Всі від неї приховують правду, але її душу приховати неможливо", - розповів Риженко.

Катерина Зеленська з чоловіком і сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинула майже вся сім'я Фігурних. Із семи родичів, які перебували в квартирі, врятувати вдалося тільки одну жінку - вона в реанімації.

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