Всі випущені по Маріуполю снаряди були потужніші за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму – міськрада

Загальна потужність снарядів, які російські окупанти випустили по Маріуполю, у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму.
Окупанти залякують світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
Там зазначили, що російські війська понад два місяці безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації.
"Ймовірно, використовували і протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. Потужність випущених по місту снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму", – наголошується вповідомленні.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко зауважив, що окупанти залякують світ зброєю масового ураження, але фактично в місті вони вже влаштували масове знищення мирного населення.
"Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тисяч осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна", – розповів міський голова.
Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя.
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