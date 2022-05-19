Всі випущені по Маріуполю снаряди були потужніші за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму – міськрада

Всі випущені по Маріуполю снаряди були потужніші за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму – міськрада

Загальна потужність снарядів, які російські окупанти випустили по Маріуполю, у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму.

Окупанти залякують світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Там зазначили, що російські війська понад два місяці безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації.

Також читайте З "Азовсталі" продовжують евакуйовувати захисників Маріуполя

"Ймовірно, використовували і протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. Потужність випущених по місту снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму", ­– наголошується вповідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зауважив, що окупанти залякують світ зброєю масового ураження, але фактично в місті вони вже влаштували масове знищення мирного населення.

"Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тисяч осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна", – розповів міський голова.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя.

Легендарне село під обстрілами – росіяни вгатили по Чорнобаївці

Читайте також: