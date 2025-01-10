Всі військові, які повернулися з СЗЧ, майже без винятку розподілені по військових частинах – ВСП

Виплати та забезпечення військовослужбовців, що повернулися із СЗЧ, відновлюються після наказу командира батальйону резерву про їх зарахування до списків частини.

Близько 90% військовослужбовців, які повернулись на службу після СЗЧ переміщені з батальйонів резерву до військових частин.

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку (ВСП) ЗСУ для "Інтерфакс–Україна".

За словами начальника відділу комунікацій Головного управління ВСП ЗСУ Сергія Кузьменко, після повернення із СЗЧ військових направляють до батальйонів резерву, після чого у них є можливість вибору військової частини. Він додав, що процес повернення на службу відбувається досить активно.

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"Від загальної кількості військових, які після добровільного повернення на службу з СЗЧ були визначені до батальйонів резерву, до 90% вже направлені до військових частин", – додав він.

Кузьменко також зауважив, що процес повернення з СЗЧ активно продовжиться через те, що Верховна Рада продовжила до 1 березня 2025 року дію закону, який дає змогу військовослужбовцям, поновитися на військовій службі.

Нагадаємо, після ухвалення закону, який дозволяє військовослужбовцям, які вперше вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), повернутися до лав Збройних сил без кримінальної відповідальності, понад 7 тисяч військових вирішили добровільно повернутися.

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