"Всі вони будуть покарані": головний розвідник Буданов запевнив, що прийдуть за кожним окупантом

Буданов розповів, що кожен українець дізнається імена усіх окупантів, які воюють в Україні.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пообіцяв, що ніхто з окупантів не залишиться безкарним за усі звіртсва проти українців.
Про це головний український розвідник повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 17 квітня.
"Стосовно тих злочинців, які це все зробили, вони всі будуть покарані. Сподіваюся, досить швидко побачите певні епізоди, як це і до чого сталося. Ніхто з них не лишиться безкарним. Дивіться - з часом ви все побачите і зрозумієте", - сказав Буданов.
Нагадаємо, раніше Буданов розповів, що навіть релігійні свята не зупиняють росіян вбивати мирне населення. В планах ворога заершити кровопролиття до Пасхи.
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