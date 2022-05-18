"Всі вже побачили, як Росія воює": Зеленський - про недосвідчених строковиків, мародерів та стару "броню"

"Всі вже побачили, як Росія воює": Зеленський - про недосвідчених строковиків, мародерів та стару "броню"

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 84-го дня війни, зазначивши, що увесь світ вже побачив, на що здатна російська окупаційна армія.

Росія має лише строковиків, мародерів, екіпірування часів СРСР та ракети, якими вони обстрілюють цивільну інфраструктуру.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 18 травня.

"Всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською "бронею" без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру", - сказав Зеленський.

"Ми пам'ятаємо про Крим" – звернення Володимира Зеленського за 18 травня

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підсумком війни для України має стати визволення окупованих територій та отримання репарацій від Росії.