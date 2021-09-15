Всі вживають наркотики і алкоголь, а керують росіяни: затриманий бойовик розповів про "службу" в НЗФ

Всі вживають наркотики і алкоголь, а керують росіяни: затриманий бойовик розповів про "службу" в НЗФ

Затриманий Артем Костенко у 2016 році вступив до лав бойовиків.

На Донбасі українські військовослужбовці затримали бойовика так званої "ДНР", який намагався перетнути лінію зіткнення.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Затриманий Артем Костенко надав важливу інформацію про керівництво, озброєння та внутрішню обстановку в загонах НЗФ.

Артем "служив" механіком-водієм танку у батальйоні "Дизель", в окупованому Донецьку. За його словами, в кожному підрозділі є два керівники — один місцевий, а інший з Росії.

Бойовик розповів, що під час "служби" вперше спробував важкі наркотики, зокрема метадон, первентин і т.п. Затриманий стверджує, що у особовий склад НЗФ майже повністю вживає алкоголь або наркотики.

Чоловік запевнив, що нікого не вбивав, а про те, що був у лавах "терористів", шкодує та "хоче почати життя з чистого аркушу".

Нагадаємо, що за вихідні бойовики вбили 4 українських воїнів. В одного з них напередодні саме закінчився контракт.

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