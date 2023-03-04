"Всі зусилля приречені на провал": у Росії істерично відреагували на нову допомогу США Україні

У Кремлі продовжують лютувати через американську підтримку України.

Військова допомога США Україні лише "продовжить агонію київського режиму".

Про це заявив посол РФ у Штатах Анатолій Антонов, передає Sky News.

Москву обурило оголошення Вашингтоном 3 березня нового пакету допомоги українцям на суму $400 млн.

"Вашингтон стоїть за тими, хто розстрілював мирних жителів, а отже, несе відповідальність за ці звірства. Кров жертв вже на руках США", – істерично висловився російський посол Антонов.

Звичайно ж, він не спромігся навіть сфабрикувати будь-які "докази" на підтримку свого твердження.

"Всі зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб завдати нам стратегічної поразки, приречені на провал. Російська Федерація впевнено рухається до реалізації поставлених цілей. Наші війська захищають країну від безпрецедентної загрози", - сказав дипломат.

Новий пакет допомоги на $400 млн

У п’ятницю, 3 березня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн. Більшу частину допомоги складають снаряди для вже наявної у ЗСУ зброї. Про це стало відомо з матеріалу CNN.

"Цей пакет містить більше боєприпасів та допоміжного обладнання для бойових дій високоточної артилерії та бронетехніки України", — заявили у Міноборони США.

Окрім снарядів, США надасть Україні мостові танки або танкові мостоукладачі. Вони застосовуються для заміни мосту в місцях, де має пересуватись техніка.

Перелік вмісту нового пакету допомоги від США:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS

артилерійські снаряди калібру 155 мм

артилерійські снаряди калібру 105 мм

боєприпаси калібру 25 мм

танкові мостоукладачі

підривні боєприпаси й обладнання для прибирання перешкод

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспорту

запчастини та інше польове обладнання

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