"Всі звикли до новин про просування військ РФ": Жорін закликав українців "перестати вірити в казки"

Військовий наголосив, що динаміка на фронті залишається дуже високою, а ворог лише нарощує темпи.

Цивільні українці вже ніби звикли до новин про просування російських військ "десь там на Сході", хоча насправді ситуацію є вкрай загрозливою.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram.

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"Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ "десь там на Сході". Ну рухаються – і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей", – каже Жорін.

Військовий наголосив, що динаміка на фронті залишається дуже високою, а ворог лише нарощує темпи. В свою чергу українські підрозділи виснажуються без ротацій і нормальної заміни.

"Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні. Щоб все це вивезти – треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо – перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить", – підсумував заступник командира 3-ї ОШБр.

Раніше в ISW повідомили, що росіяни просунулися біля Покровська і наблизилися до річки Оскіл на Харківщині.

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