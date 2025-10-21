Вся країна в зоні ризику: чому новий російський КАБ створює глобальний виклик для України

Російський КАБ / © Wikimedia Commons

Росія застосувала нову модифікацію керованої авіабомби (КАБ), яка залетіла аж на Полтавщину. Хоча експерти не називають її “суперзброєю”, вона є серйозним викликом для України через свою дальність і потенційну масовість виробництва.

Про це в ефірі телемарафону заявив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці Дмитро Жмайло.

Модернізація з реактивним двигуном

Жмайло зазначив, що нова КАБ відрізняється від попередніх, які були переобладнаними радянськими бомбами ФАБ-250/500/1000. За його словами, росіяни тепер “граються” з реактивним двигуном.

“Найімовірніше, на Полтавщину залетіла одна з нових розробок, які запускаються з тактичної авіації, можуть долати велику відстань та мають різну бойову частину”, — пояснив експерт.

Ці боєприпаси вже фіксувалися раніше, зокрема летіли до Дніпра і були збиті.

Чому це “тривожний дзвіночок”

За словами Жмайла, основна проблема полягає не в технологічній унікальності, а в потенційному масштабі загрози.

Масовість. Росіяни можуть наштампувати тисячі таких бомб, бо вони не дороговартісні — десь 25 тисяч доларів. Складність збиття. Їх дуже важко збити. Найкращий спосіб — знищувати носії, але це дороговартісно. Дальність. Такі бомби можуть долітати не лише до Полтави, що розширює зону потенційного удару.

Експерт вважає, що Росія наразі тестує нові авіабомби, щоб використовувати їх масово в майбутньому.

Українсько-французька протидія

На тлі цієї нової загрози триває активний пошук засобів протидії. Жмайло повідомив про українсько-французьку програму, яка розробляє методи боротьби з КАБами.

“Розробляються засоби на основі використання невеликих БпЛА великої дальності, щоб 'ця хмара дронів фактично могла зупиняти КАБ'“, — розповів він.

Жмайло додав, що найважливіші українські військові об’єкти прикриті потужними засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби), і щоб прорвати їхній захист, ворогові “потрібно скинути не один-два КАБи, а щонайменше 15–16, використовуючи хмари авіації”.

Нагадаємо, росіяни 20 жовтня запустили КАБ на Полтавщину. Ця зброя вперше досягла області.