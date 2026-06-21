“Вся сімка знала”: Зеленський розкрив реакцію G7 на удар по Москві

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що знав про підготовку української операції, яка відбулася в день його зустрічей із міжнародними партнерами. Водночас, за його словами, її не підлаштовували спеціально під переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського телеведучій ТСН Аллі Мазур.

Зеленський наголосив, що контролює такі процеси, однак точний час реалізації операції не прив’язували до графіка дипломатичних зустрічей.

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“Я знав, що в цей день у нас операція, безумовно. Я контролюю всі ці процеси. Але в яку секунду, в яку хвилину це буде, чи може це співпадати із зустріччю з Трампом — ні”, — сказав президент.

За словами Зеленського, учасники “Групи семи” під час перемовин уже знали про українську операцію та бачили її результат. Президент зазначив, що лідери G7 підтримали дії України як справедливу відповідь на російську агресію.

“Вся сімка за столом перемовин знала про нашу операцію, бачила вже результат у цей момент і підтримала абсолютно справедливу, адекватну відповідь України”, — заявив він.

Зеленський також зазначив, що, на його думку, G7 вперше настільки єдино підтримала Україну в питанні посилення санкційного тиску на Росію.

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За словами президента, напередодні партнери бачили наслідки масованого російського обстрілу Києва, зокрема пошкодження християнської святині. Зеленський розповів, що показував лідерам фотографії українських об’єктів, які постраждали від російських атак.

“Я показував фотографії нашого собору, Лаври і не тільки. Всі бачили, як горів собор, бачили ці фотографії, знали про жертви”, — сказав Зеленський.

Президент додав, що європейські лідери та американська сторона бачили аргументи України й розуміли, що російські удари не були випадковими.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

“ІНТЕРВ’Ю ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО телеведучій ТСН АЛЛІ МАЗУР! ПОВНА ВЕРСІЯ!”

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Удар по Москві: останні новини

18 червня Москву атакували українські дрони. Після ударів по нафтопереробному заводу в російській столиці фіксували пожежі та сильне задимлення.

Згодом місцеві жителі почали скаржитися на чорний наліт, який вкрив автомобілі, вікна будинків та одяг. Ймовірно, причиною стали наслідки пожеж після атаки на НПЗ.

На тлі цього Міноборони РФ заявило про нібито майже 1000 збитих дронів і ракет, з яких близько 200, за версією російського відомства, летіли на Москву. Незалежно підтвердити ці цифри неможливо.

У Кремлі відреагували на масовані удари України по Москві, які налякали росіян та пошкодили НПЗ. У Путіна незадоволені атакою та заявили, що подібні удари «не наближають особисті контакти» із президентом Володимиром Зеленським.

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