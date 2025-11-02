ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
904
Час на прочитання
1 хв

Вся Україна перебуває у ракетній небезпеці: зафіксовано зліт МіГ-31К

Повітряні Сили України повідомляють про зліт російського МіГ-31К і підвищену ракетну небезпеку на всій території країни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Повітряні Сили України повідомляють про зростання ракетної загрози. В усіх областях України лунає повітряна тривога.

За даними ПСУ, було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К. який здатний нести крилаті ракети.

У зв’язку з цим громадян закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги, перебувати у безпечних укриттях та слідкувати за офіційними повідомленнями влади.

Дата публікації
Кількість переглядів
904
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie