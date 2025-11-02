- Дата публікації
Вся Україна перебуває у ракетній небезпеці: зафіксовано зліт МіГ-31К
Повітряні Сили України повідомляють про зліт російського МіГ-31К і підвищену ракетну небезпеку на всій території країни.
Повітряні Сили України повідомляють про зростання ракетної загрози. В усіх областях України лунає повітряна тривога.
За даними ПСУ, було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К. який здатний нести крилаті ракети.
У зв’язку з цим громадян закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги, перебувати у безпечних укриттях та слідкувати за офіційними повідомленнями влади.