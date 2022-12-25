"Всіх, хто скаржиться, вивозять х*й знає куди": окупант відговорює дружину звертатися до Путіна (перехоплення)

Російський військовослужбовець негативно відреагував на бажання дружини записати звернення до Путіна.

Розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Жінка заявила, що напише звернення Путіну, адже окупанти досі не мають теплого одягу. Росіянин своєю чергою заявив, що навіть якщо зимовий одяг та взуття видадуть, ходити у ньому не буде через погану якість

"У ній ноги зламати можна, як на ковзанах — підошва кругла", — розповів він.

"А що ти Путіну зібралася писати. Путіну взагалі пох*ю. У нас всіх, хто скаржиться, нах*й вивозять, х*й знає куди", — додав загарбник.

Дружина окупанта також розповіла, що військові госпіталі в Санкт-Петербурзі переповнені, там лише "екстрені" поранені.

Раніше окупант розповів матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи.

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