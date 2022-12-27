"Всіх кидають нах**": окупант побідкався, бо їм перестали платити за поранення на фронті

Також росіянин не вдоволений тим, що не можна розірвати контракт з окупаційною армією.

Російський загарбник у розмові зі знайомим побідкався, що їм не дозволяють покидати лави окупаційної армії та припинили виплачувати гроші за поранення.

Про це йдеться у перехопленій бесіді, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник розповідає, що керівництво окупаційної армії не дозволяє їм покидати лави та змушує укладати контракти. Також він заявив, що "всіх кидають нах**", оскільки їм відмовляються виплачувати кошти за поранення.

Водночас росіянин радіє, бо їм невдовзі повинні відправити нову техніку для вбивств українців.

Інші перехоплені розмови окупантів

Раніше ГУР МО опублікувало розмову, в якій російський окупант, який воює проти України, розповів про ситуацію на фронті. Загарбник бідкається, що ЗСУ використовують проти них бронебійні снаряди, у них немає зимового взуття та тепловізорів. Він каже, що навіть ті, які воювали проти Чечні хочуть втекти.

Інший загарбник зізнається дружині, що командування російських військ приховує причини загибелі мобілізованих на війні, адже попереду нова хвиля мобілізації в РФ і треба запобігти бунтам в армії.

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