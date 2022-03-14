"Всі їхні підрозділи у****ють за нуль": СБУ перехопила розмову окупанта – солдат скаржиться на постійне пияцтво командування

Сам же він планує дезертирувати.

Українські військові продовжують перехоплювати розмови окупантів РФ. Окрім іншого, російські солдати та командири "прославилися" тим, що п'ють у БТРах.

Відеоролик розмови російського окупанта опублікували у пресслужбі СБУ.

Так, російський солдат у розмові з коханою нарікає на те, що всі його командири п'ють спиртне. Сам же він планує дезертирувати, на що дівчина йому каже, щоб він у разі чого здавався ЗСУ у полон.

"П***й, що буде, приїду додому, піду в полк і напишу рапорт на звільнення. Це закінчена організація. Усі бухі, всі сині. У нас із 60 танків залишилося 18. Знайшов я начальника штабу. Він у гівно синій. Я пішов на початок колони. Ротоуправління та всі їхні підрозділи у****ють за нуль. Чому наші артилеристи тут залишаються, взагалі не розумію”, - нарікав окупант дівчині.

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