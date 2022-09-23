"Всім, хто брав гуманітарку, доведеться голосувати": окупанти змушують населення брати участь в "референдумах"

Російські окупаційні війська готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених "референдумів" на тимчасово зайнятих територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованому Маріуполі планується проводити референдум так званими "комісіями" до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові зс рф. Вони здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками бажаючих отримати "гуманітарну допомогу". Місцевих мешканців переконують, що "назад дороги немає" і всім, хто брав "гуманітарку", доведеться голосувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуто в одному з торговельних центрів. Його дії повністю координуються представниками партії "єдина росія".

За даними ГУР, щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях із великим зосередженням цивільного населення.

"Задля ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують низку заходів "військово-патріотичного виховання". Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка в більшості не виявляє інтересу до російської ідеології", - заявили у розвідці.

Так, у місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов "молодіжний форум" під лозунгом "ми разом із росією". Для участі в ньому залучено учнів середніх та старших класів. В Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів "бойове братство". ГО "ветерани десантно-штурмових підрозділів республіки башкортостан" звернулась до гауляйтера міста костянтина іващенка із проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу "юний десантник – ратник" та дитячої навчально-тренувальної бази.

Нагадаємо, що Служба безпеки України ідентифікувала понад 1,5 тис. осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі.