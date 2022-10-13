“Всьо, батюшка, валім”: московський священник стріляв з гранатомета по українцях (відео)

Представник Московської духовної академії заявив, що бореться з НАТО, і здійснив під запис на камеру постріл з гранатомета.

У Мережі опублікували відео з російським священнослужителем, який стріляє з гранатомета разом із окупантами.

Відповідні кадри з’явилися у четвер, 13 жовтня, у Twitter російського блогера Рустема Адагамова, який вимушено живе в Празі.

На відео видно молодого чоловіка в рясі, який стоїть поруч із військовими, тримаючи на плечі гранатомет. Перед тим як здійснити постріл священник заявив: "Московська духовна академія бореться з НАТО".

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Інформації про місце стрільби та час, коли вони відбувалися, немає.

Після здійсненого пострілу один з військових говорить до священнослужителя: “Всьо, батюшка, валім”. З цього можна зробити висновок, що вогонь вівся в сторону позицій ЗСУ, тому окупанти поспішили покинути місце, щоб не потрапити під вогонь у відповідь.

"Московская духовная академия сражается с НАТО". Православный священник из Москвы приехал пострелять в украинцев. pic.twitter.com/Kpzsl9ZJth — Рустем Адагамов (@adagamov) October 13, 2022

Нагадаємо, на Вінниччині СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на роботі в інтересах Росії.

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