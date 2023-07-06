Встановили кутові відбивачі: росіяни намагаються врятувати Кримський міст від ракет Storm Shadow

Російські окупанти у Криму бояться, що українці застосують по Кримському мосту ракети Storm Shadow. Тому на незаконній споруді вже з'явилися кутові відбивачі.

Російські окупанти стурбовані долею незаконного Кримського мосту, тож встановлюють на ньому примітивні кутові відбивачі.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Так, агенти "АТЕШ" повідомили про активність співробітників ФСБ на Кримському мосту. Російські фахівці, який пригнали з Москви, встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір. Зазначається, що таким чином росіяни намагаються врятувати своє "надбання" від ракет Storm Shadow.

"Це знову підтверджує підготовку росією теракту на ЗАЕС і страх перед відповідними заходами за скоєний злочин", - заявив "АТЕШ".

Росіяни встановили на Кримському мосту кутові відбивачі / Фото: Telegram/АТЕШ (https://t.me/atesh_ua/1190)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на в’їзді до тимчасово окупованого Криму росіяни посилили перевірки – туристи стоять по сім годин у 8-кілометрових заторах, охорона обшукує кожну машину на наявність вибухівки через побоювання, що бойовики ПВК "Вагнер" можуть готувати підрив Кримського мосту.

Крім того, 24 травня 2023 року армія РФ провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту, який з’єднує місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст.

Читайте також: