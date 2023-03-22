Встановлено особу окупанта, який гордо позував на тлі розбомблених будинків українців (фото)

Батько чотирьох дітей із Брянської області вирушив на фронт добровольцем.
У Мережі ідентифікували російського окупанта, який воював проти України та з гордістю позував для фото на тлі зруйнованих будинків цивільних.
Про це повідомили дослідники "OSINT-Бджоли".
Вони з’ясували, що 34-річного російського загарбника родом із Брянської області звати Максим Марченков. Він має дружину і чотирьох дітей.
До того, як вирушити на війну проти України, росіянин працював у Москві кранівником. Зауважимо, що в російській базі боржників на Марченкові "висить" понад 800 тис. руб.
"Батько чотирьох дітей із Брянської області добровільно поїхав на війну. Він не підпадав під мобілізацію – у військкоматі навіть запросили письмову згоду подружжя. Але чомусь він вирішив, що бути вбитим ЗСУ краще, ніж виховувати своїх дітей", – йдеться в повідомленні дослідників.
Вони також знайшли контакти Марченкова у Whatsapp і Telegram.
Нагадаємо, у Росії вдові загиблого на війні проти України окупанта, яка сама залишилася виховувати сімох дітей, замінять газову плиту. Жодних виплат у зв’язку із загибеллю чоловіка родина не отримала.
Читайте також: