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Встановлено особу окупанта, який гордо позував на тлі розбомблених будинків українців (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Встановлено особу окупанта, який гордо позував на тлі розбомблених будинків українців (фото)

Фото з соцмереж

Батько чотирьох дітей із Брянської області вирушив на фронт добровольцем.

У Мережі ідентифікували російського окупанта, який воював проти України та з гордістю позував для фото на тлі зруйнованих будинків цивільних.

Про це повідомили дослідники "OSINT-Бджоли".

Вони з’ясували, що 34-річного російського загарбника родом із Брянської області звати Максим Марченков. Він має дружину і чотирьох дітей.

До того, як вирушити на війну проти України, росіянин працював у Москві кранівником. Зауважимо, що в російській базі боржників на Марченкові "висить" понад 800 тис. руб.

"Батько чотирьох дітей із Брянської області добровільно поїхав на війну. Він не підпадав під мобілізацію – у військкоматі навіть запросили письмову згоду подружжя. Але чомусь він вирішив, що бути вбитим ЗСУ краще, ніж виховувати своїх дітей", – йдеться в повідомленні дослідників.

Вони також знайшли контакти Марченкова у Whatsapp і Telegram.

Фото з соцмереж / ©
Фото з соцмереж

Нагадаємо, у Росії вдові загиблого на війні проти України окупанта, яка сама залишилася виховувати сімох дітей, замінять газову плиту. Жодних виплат у зв’язку із загибеллю чоловіка родина не отримала.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
3710
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