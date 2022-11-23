Встановлюють 30-тонні вогневі споруди: як Київ готується до можливого повторного наступу окупантів (фото)

У Києві посилюють фортифікаційне обладнання районів та рубежів оборони столиці та області за допомогою довготривалих вогневих споруд.

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

"Нарощення укріплень здійснюється на основних шляхах імовірного висування противника з урахуванням досвіду початку вторгнення. Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою", – розповів він.

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Зазначається, що вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих із спеціального армованого бетону.

Павлюк пояснив, що завдяки такій конструкції військові у разі потреби зможуть ефективному завдавати ворогу вогневого ураження. Крім того, це безпека особового складу під час виконання бойових завдань.



"Робота триває. Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені!", – наголосив генерал-лейтенант.

Загроза з Білорусі

Білорусь від 24 лютого бере участь у війні проти України. Режим Лукашенка надав Путіну територію Білорусі для армійців, які пішли в наступ на Київ. З території РБ окупаційні війська регулярно запускають по Україні ракети й іранські дрони.

Останнім часом небезпека наступу з території Білорусі зросла. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що командування РФ розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Утім, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок.

А от керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що захопити Київ на сьогоднішній день неможливо.

"Не виключено, що з метою створення видимості загроз Росія може створювати угруповання зі складу мобілізованих, утримувати їх просто на кордоні, щоб створювати ілюзію... Хоча, за сьогоднішніми мірками, це розкіш для них, бо вони не можуть взяти Бахмут, намагаються втриматися в районі Кремінної і не можуть перейти в контратаку. Плюс ще завдання – тримати удар на півдні. Тому не так легко створювати на всіх напрямках ударні угруповання", - пояснив Мусієнко.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже, що на сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу. Вона запевнила, що Збройні сили України перебувають у стані готовності для протидії можливому наступу. Україна повністю відстежує пересування окупантів на території Білорусі.

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