Встеляють тілами землю і рухаються далі: окупанти відчайдушно намагаються прорватися до Авдіївки і Бахмута

Командування РФ не жаліє людей і техніки, щоб продемонструвати хоч якийсь результат на фронті.

Наразі найважча ситуація на фронті, як і у попередні місяці – у Донецькій області, в районі Бахмута та Авдіївки.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону 28 листопада.

За його словами, росіяни просто встеляють своїми тілами землю і рухаються по своїх же трупах для того, щоб спробувати прорватися до Авдіївки і Бахмута. Там зараз відбуваються найважчі бойові дії.

Денисенко не знає точно, скільки РФ вже стягнула туди свого "гарматного м’яса". Відповідь на це питання має дати Головне управління розвідки.

"Але вже зараз стає зрозумілим, що росіяни різко збільшують свої угруповання саме на напрямках Авдіївки й Бахмута. Єдина точка, де вони можуть отримати просування – це саме цей напрямок. І не жаліючи людей і техніки, нічого – вони кидають усе туди, щоб показати своєму виборцю хоч що-небудь, хоч якесь просування", – сказав радник міністра.

Раніше Вадим Денисенко заявив, що українцям треба вже від сьогодні бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ.