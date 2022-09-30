Вступ до НАТО та спроба РФ анексувати Україну: Данілов розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 30 вересня було ухвалено звернення президента України, голови ВР, прем'єр-міністра України до Альянсу про приєднання України до НАТО за прискорпеною процедурою.

У п'ятницю, 30 вересня, відбулася Ставка верховного головнокомандувача під головуванням президента України Володимира Зеленського. На засіданні розглядили заявку України щодо вступу до НАТО та спроби Путіна анексувати українські території.

Про засідання Ставки верховного головнокомандувача в ефірі спільного телемарфону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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За підсумками засідання Україна ухвалила рішення подіти заявку на вступ до НАТО. Це відбуватиметься за пришвидшеним порядком. Армія Україгни вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова.