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Вступ до НАТО та спроба РФ анексувати Україну: Данілов розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача

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Вступ до НАТО та спроба РФ анексувати Україну: Данілов розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача

Скриншот з відео

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 30 вересня було ухвалено звернення президента України, голови ВР, прем'єр-міністра України до Альянсу про приєднання України до НАТО за прискорпеною процедурою.

У п'ятницю, 30 вересня, відбулася Ставка верховного головнокомандувача під головуванням президента України Володимира Зеленського. На засіданні розглядили заявку України щодо вступу до НАТО та спроби Путіна анексувати українські території. 

Про засідання Ставки  верховного головнокомандувача в ефірі спільного телемарфону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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За підсумками засідання Україна ухвалила рішення подіти заявку на вступ до НАТО. Це відбуватиметься за пришвидшеним порядком. Армія Україгни вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова. 

 

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
547
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