Вступ до НАТО в обмін на території: у Раді відреагували на скандальну заяву представника Альянсу

У ВР наголосили, що жодних територіальних поступок бути не може.

В Україні відреагували на скандальну заяву представника Альянсу Стіана Єнссена, який допустив можливість вступу України до НАТО через поступку частиною своїх територій країні-агресорці Росії. Причиною таких заяв є дуже суттєвий вплив збоку РФ, зокрема, інформаційно-психологічна війна, яку вона активно веде.

Таку думку висловив представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

"Росії потрібно зробити передишку, щоб накопичити сили, провести додаткові заходи мобілізації і так далі. Це на моє переконання інформаційно-психологічна війна, яку веде Росія, гібридна війна. Вона використовує будь-які можливості, канали впливу, і навіть агентів впливу, для того, щоб вони висловлювали в публічному просторі такі заяви", - сказав Веніславський.

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Він зауважив, що не називає керівника секретаріату апарату голови НАТО агентом впливу РФ, проте "коли такі розмови кимось ініціюються, вони мивоволі починають десь циркулювати", - додав він.



"Росія зараз зацікавлена у тому, щоб закріпити статус-кво. Якщо проаналізувати висловлювання і союзників Росії, і спікерів путінського злочинного режиму, вони всі говорять - треба сідати за стіл перемовин, домовлятися, тому що війна, жертви, втрати", - продовжує Веніславський.

Представник президента у Верховній Раді нагадав, що нашу позицію влади чітко озвучив президент України.

"Вона підтверджується безпрецедентною кількістю громадян України, війна триватиме доки ми не звільнимо всі окуповані території. Жодних територіальних поступок бути не може", - резюмував Веніславський.

Візьмуть у НАТО, якщо віддамо Росії території: Україна відреагувала на скандальну заяву

Водночас у НАТО слова посадовця альянсу Стіана Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ до Альянсу назвали помилкою.

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