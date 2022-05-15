Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Столтенберг упевнений, що компроміс з Туреччиною буде швидко знайдений

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Столтенберг упевнений, що компроміс з Туреччиною буде швидко знайдений

Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.

НАТО врахує побоювання Туреччини, щоб не відкладати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Анкара не має наміру блокувати процес.

Про це заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Туреччина не має наміру блокувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Анкара тільки висловила свої заклопотаності", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО врахує побоювання Туреччини, щоб не відкладати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Генсек висловив упевненість в тому, що компроміс з Анкарою в цьому питанні буде швидко знайдений.

"Я впевнений, що ми зможемо швидко знайти рішення, оскільки всі країни НАТО дотримуються принципу відкритих дверей", - уточнив він.

Нагадаємо, що в Європарламенті пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО у разі блокування вступу Фінляндії та Швеції. В НАТО вважають, що немає жодної зрозумілої причини, аби відкладати чи блокувати процес вступу до Північноатлантичного альянсу.

Історичний день: Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

Читайте також: