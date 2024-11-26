Вступ України до НАТО має "основоположне значення": у Британії зробили заяву щодо закінчення війни

Закінчення війни в Україні – це буде не тільки перемога на полі бою. Важливою складовою будуть дипломатичні досягнення та політичне врегулювання, у якому основоположне значення матиме вступ України до НАТО.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в інтерв'ю Le Monde.

"Ми всі розуміємо, що це закінчиться не тільки в результаті військових дій на фронті, а й у результаті політичного врегулювання... Дуже важливо, щоб Україна отримала необхідні гарантії безпеки, і щоб російська агресія була відбита. І ми тут, у Європі, справді ясно розуміємо, що не можемо допустити, щоб через деякий час після закінчення війни Росія знову вдерлася до України. І тому цей шлях [України – ред.] до НАТО і ці гарантії безпеки матимуть основоположне значення", – зауважив Леммі.

За його словами, погрози Путіна на адресу Європи та удар новою балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада – це "ознаки відчаю".

"Загрозливі ескалаційні та безрозсудні висловлювання Росії, особливо щодо ядерних загроз, є частиною стратегії Путіна. Ми впевнені, що Україна виконує свої зобов'язання за статтею 51 в межах самооборони", – зазначив Леммі.

Очільник МЗС Британії також запевнив, що Лондон не припинить підтримку Києва.

"Ми сповнені рішучості поставити Україну в максимально міцне становище, особливо на порозі дуже важкої зими 2025 року", – наголосив британський міністр.

Водночас Девід Леммі висловив впевненість, що Україна витримає "цю боротьбу до 2025 року".

Нагадаємо, за словами Девіда Леммі, Велика Британія не змінила свою позицію, а тому не буде відправляти свої війська до України. Водночас Лондон продовжить тренувати українських бійців та надавати військову допомогу.

Читайте також: