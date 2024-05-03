Вступ України до ЄС: пані посол озвучила важливу умову та заінтригувала заявою

Коли Україна вступатиме до ЄС, їй треба буде ухвалити повний обсяг усіх правил, настанов, законів тощо. До цього обсягу входить, зокрема, ухвалений в березні 2024 року Європейський акт про свободу засобів масової інформації.

Про це повідомила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу “1+1”.

“Є основний принцип: коли Україна вступатиме до ЄС, їй треба буде ухвалити повний обсяг усіх правил, настанов, законів і таке інше. І в цьому сенсі медійний закон, на який ви посилаєтеся (мова йде про ухвалений в березні 2024 року Європейський акт про свободу засобів масової інформації, — Ред.), також входить до цього обсягу”, — сказала вона.

“Мені здається, питання власності ЗМІ було каталізатором ухвалення цього закону. Але в Україні ми цим питанням займалися багато років, ще до війни. Більше того, ситуація в Україні надихнула законотворців ЄС ухвалити цей закон”, — додала пані посол.

Довідково: 27 березня 2024 року Рада ЄС ухвалила новий закон, який захищатиме свободу, плюралізм і редакційну незалежність ЗМІ в ЄС.

Європейський Акт про свободу ЗМІ (EMFA) встановить спільні засади медіапослуг на внутрішньому ринку ЄС і запровадить заходи, спрямовані на захист журналістів і ЗМІ від політичного втручання, при цьому спрощуючи їхню діяльність у межах ЄС.

Нові правила гарантуватимуть право громадян на доступ до вільної та різноманітної інформації та визначатимуть відповідальність країн-членів ЄС за забезпечення належних умов і засад для їхнього захисту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи отримають українці гроші від ЄС і до чого тут вільні медіа? ЕКСКЛЮЗИВ з пані Посла ЄС в Україні!

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