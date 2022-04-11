Вступив у змову з окупантами: ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі

Вступив у змову з окупантами: ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі

Справу розслідуватиме слідче управління Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру в колабораційній діяльності колишньому міському голові Рубіжного Сергію Хортіву.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За інформацією слідства, від 18 до 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами РФ і представниками "ЛНР". Він отримав від них пропозицію очолити окупаційну владу в Рубіжному, порушивши тим самим вимоги Конституції та Законів України, і добровільно погодився на неї.

Окрім того, підозрюваний публічно підтримав рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року щодо проведення на території суверенної держави України так званої спеціальної воєнної операції.

Також він підтримав дії РФ і незаконних збройних формувань "ЛНР", спрямовані на захоплення території України й публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України.

“Ексмер Рубіжного закликав до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ під виглядом побудови нового територіального утворення, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.

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