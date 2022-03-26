Вступну кампанію планують провести у звичні строки і максимально цифралізовано

«Мультипредметний тест», який містить мову, математику, історію буде доступний навіть за кордоном.

Державна підсумкова атестація скасована, а от ЗНО має видозмінитися, бо під час війни організація тестування під питанням.

Про це йдеться в ТСН.

Настя вже три тижні живе на Львівщині. До війни мріяла поступити у Харківську академію дизайну і мистецтв. Чи встояв заклад після російських бомбордувань не знає і продовжує готуватися. «Це моя сестра на уроці в «Зумі» сьогодні, це мама з сестрою – новини читають, це двоюрідна сестра, вона тут живе, це в нас була тривога, ми виходимо в коридор, правило «двох стін»», - показує на відео дівчина.

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Малює сестер і все що оточує, в альбомі, планшет лишився в Харкові, як і підручники. Тож усі предмети, які потрібні для ЗНО – вчить з телефону. «Зараз я записалася, тут в місцеву школу, ходжу на уроки, які мені потрібні на ЗНО. І так сама поки що готуюся, репетиторів нема», - каже дівчина.

Напередодні парламент спростив процедуру зовнішнього оцінювання і вступних іспитів. Від державної підсумкової атестації випускників вже офіційно у цьому році звільнили. При цьому, саму вступну кампанію не відмінили, а пообіцяли зробити, як кажуть в парламенті - простий, зрозумілий, прозорий механізм вступу. Який ще тільки розробляється.

«Хочуть зробити той «мультипредметний тест». Там має бути мова, математика, історія. Як наприклад в медичний людям вступати на біологію і хімію? І з творчими конкурсами, не знаю що. Я читала що відміняють ЗНО і що відміняють, і творчі вступні», - каже дівчина.

Настя говорить про ті вузи, вступ до яких потребує ще додаткових іспитів, окрім ЗНО. До таких відноситься і спеціальність, яку вибрала вона. До вступної кампанії ще три місяці, і дівчина сподівається, що невдовзі вже стане зрозуміло - як, а головне, в який заклад вона зможе вступити.

Як під час війни готуються до вступу 11-класники

«В Києві лишилося не так багато дітей, я думаю відсотків 20, не більше. Але скрізь шукають Інтернет і за розкладом, у нас чітко заняття йдуть за розкладом. Вчителі, які не можуть працювати, ми організували заміну», - повідомляє завуч ліцею Любомир Федорів.

А це про навчальний процес в одному зі столичних ліцеїх розповідає його завуч Любомир Федорів. Розуміє, що далеко не кожна школа зараз може з об’єктивних причин орагнізувати дистанційне навчання належним чином. Утім заспокоює, програма у всіх випускних класів – однакова. «Одинадцятий клас з більшості предметів уже завершив основну програму. Весна – це повторення», - каже він.

Вступну кампанію планують провести у звичні строки і до того ж її максимально цифралізують. Про це заявив генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Олег Шаров .

Тест, який планують створити для абітурієнтів, може бути доступний навіть за кордоном, для українців, які зараз виїхали. Але для вузів, де є, наприклад, обов’язковий творчий конкурс, він мусить бути обов’язково проведений, заявив Шаров.

Олег Шаров розповів про вступну кампанію під час війни

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