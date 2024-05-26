Вся сім'я пішла за покупками: удар РФ по "Епіцентру" у Харкові вбив матір та 12-річну доньку

Разом із ним був чоловік, який зараз перебуває у лікарні після поранення.
Серд загиблих внаслідок ракетного удару Росії по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня у Харкові мати та її 12-річна донька Марія.
Про це повідомляє "УГКЦ Харків парафія святого Миколая Чудотворця" у фейсбуці.
"На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару рф 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові", - сказано у повідомленні.
Раніше керівник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що вся родина у вихідний день пішла за покупками туди, куди прилетіли дві авіабомби росіян. Своїх рідних розшукувала 20-річна дівчина.
"12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними - зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих", - написав він.
Нагадаємо, за останніми даними місцевої влади, відомо про 15 людей, які загинули внаслідок удару окупантів по "Епіцентру" у Харкові.
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