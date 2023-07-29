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"Вся суть російського світу": в окупованій Макіївці з'явився дивний мурал – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Вся суть російського світу": в окупованій Макіївці з'явився дивний мурал – фото

Окупована Макіївка на Донеччині.

Російські загарбники роблять дивні спроби "прославлення окупантів".

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині намалювали мурал – на ньому зобразили "місцеву зірку" – Женю Васильєва, який раніше воював за так звану "ДНР", а тепер став "зіркою" Тіктока.    

Про художні потуги окупантів розповів журналіст Денис Казанський.

"Мурал в окупованій Макіївці. Художнику вдалося геніально втілити всю суть російського світу на одній картинці", - написав Казанський.

Окупант з ДНР Женя Васильєв. Фото: Денис Казанський. / ©
Окупант з ДНР Женя Васильєв. Фото: Денис Казанський.
В окупованій Макіївці з'явився дивний мурал. Фото: Денис Казанський. / ©
В окупованій Макіївці з'явився дивний мурал. Фото: Денис Казанський.

Нагадаємо, окупанти зарізали свого командира та поїхали це святкувати.

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Дата публікації
Перегляди
919
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