"Вся суть російського світу": в окупованій Макіївці з'явився дивний мурал – фото

Російські загарбники роблять дивні спроби "прославлення окупантів".
У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині намалювали мурал – на ньому зобразили "місцеву зірку" – Женю Васильєва, який раніше воював за так звану "ДНР", а тепер став "зіркою" Тіктока.
Про художні потуги окупантів розповів журналіст Денис Казанський.
"Мурал в окупованій Макіївці. Художнику вдалося геніально втілити всю суть російського світу на одній картинці", - написав Казанський.
Нагадаємо, окупанти зарізали свого командира та поїхали це святкувати.
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