"Вся суть сучасної Росії": Подоляк - про вірусне відео, на якому водій маршрутки вигнав безногого окупанта

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на відео, на якому водій маршрутки вигнав безногого російського окупанта, який воював в Україні.

Михайло Подоляк зауважив, що розмова водія та солдата РФ - "вся суть сучасної Росії: ненависть, злість і обов'язкова зневага до "ветеранів", причетних до різанини в Україні".

Про це Подоляк написав у телеграм-каналі.

Радник голови ОП наголосив, що після закінчення війни українські захисники матимуть повагу як держави, так і суспільства. Чого точно не буде із російськими окупантами.

"Ця війна обов'язково закінчиться. І тоді українські захисники повернуться додому та стануть героями. Це виражатиметься не лише у державних пільгах, а й у подяках від суспільства. Коли діти пишаються батьками, а надворі дякують за службу", - зазначив посадовець.

Подоляк описав майбутнє путінських вояк, які після усвідомлення своєї непотрібності почнуть робить ті жорстокі вчинки, які вчиняли в Україні, вже у Росії.

"Російські "ветерани" також повернуться додому. Але їхня доля складеться інакше. Аж раптом виявиться, що вони нікому не потрібні: ні державі, ні народу. І що вони не герої, а запеклі м'ясники. Їх не беруть на роботу, їх уникають дівчата на сайтах знайомств. І коли вони не знайдуть себе у мирному житті, то згадають те, що вміють – ґвалтувати та вбивати. І почнуть мститись. Вже російському суспільству", - написав він.

Зауважимо, у телеграм-каналах опублікували відео, на якому водій маршрутки відмовився безкоштовно везти безногого окупанта, який заявив, що втратив ноги на війні в Україні, рятуючи людей від "нацистів". А пасажири маршрутки лише насміхались із російського солдата.

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