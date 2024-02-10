Всю ніч росіяни атакували дронами Одесу і область: що відомо про "прильоти" і наслідки

Протягом всієї ночі 10 лютого російські окупаційні війська атакували безпілотниками південь України. Трьома хвилями, дві з яких тривали по 1,5 год, а одна - 2,5 год., ворог атакував Одещину "Shahed-131/136".

Про деталі атаки дронів на регіон повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що першу хвилю БпЛА росіяни спрямували по обласному центру. Усі дев'ять дронів були знищені підрозділами протиповітряної оборони. Втім, уламками одного зі збитих безпілотників пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури. Крім того, поранення отримав один з працівників підприємства.

Другу і третю хвилі Shahed російські війська спрямовували по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО збили 12 дронів. Втім, сталися влучання. Безпілотники поцілили в припортові об’єкти. Травми отримали три працівники.

Крім того, "прильоти" сталися і по цивільній інфраструктурі Ізмаїла. Внаслідок влучань пошкоджено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки. Також у кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу у приватному будинку та в гаражі.

Як повідомлялося, сьогодні вночі РФ атакувала Одеську область трьома хвилями БпЛА. Ціллю росіян була припортової інфраструктури - і на півдні Одеської області, і в самій Одесі.

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