"Всю роту рас**ярили": окупант розповів, як "неблагонадійних" росіян обнуляють на фронті (відео)

Росіянин радить не критикувати російську владу і військове командування, адже за це карають відправленням у "м’ясний" штурм.

ГУР перехопило нову телефонну розмову окупантів, в якій росіянин нервує через новини з фронту і скаржиться на великі втрати.

Росіянин розповів, що один його знайомий окупант відправився на “нуль”, де був знищений разом зі усім своїм підрозділом: "Он же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили".

Також він радить співрозмовнику не критикувати російську владу і військове командування, адже за будь-яку критику у соцмережах карають відправленням у “м’ясний” штурм: “Отправляют на передок на самую х*ету, понял?”

"Всю роту рас*уярили": нове перехоплення про втрати РФ на фронті

Раніше розвідка вперше перехопила розмову військових КНДР на Курщині.

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