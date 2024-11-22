"Всю роту рас**ярили": окупант розповів, як "неблагонадійних" росіян обнуляють на фронті (відео)

Росіянин радить не критикувати російську владу і військове командування, адже за це карають відправленням у "м’ясний" штурм.
ГУР перехопило нову телефонну розмову окупантів, в якій росіянин нервує через новини з фронту і скаржиться на великі втрати.
Росіянин розповів, що один його знайомий окупант відправився на “нуль”, де був знищений разом зі усім своїм підрозділом: "Он же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили".
Також він радить співрозмовнику не критикувати російську владу і військове командування, адже за будь-яку критику у соцмережах карають відправленням у “м’ясний” штурм: “Отправляют на передок на самую х*ету, понял?”
Раніше розвідка вперше перехопила розмову військових КНДР на Курщині.
Читайте також:
- Удар по Дніпру: ГУР оприлюднило дані про нову російську балістику і ракетний комплекс "Кедр"
- "Полоненого одразу "двохсоть": російський командир наказує здійснити воєнний злочин (перехоплення)
- ГУР завдало ракетного удару по скупченню росіян на Запоріжжі: ефектне відео