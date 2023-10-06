"Всюди лежать тіла, це жахливо": в Білому домі відреагували на удар по Грозі

Там наголосили, що схожі атаки відбуваються а Україні щодня, і саме тому США роблять усе можливе для допомоги державі.

На ракетний удар по селу Гроза на Харківщині відреагували у Білому домі, назвавши це "жахливим". Там також анонсували новий пакет допомоги для України.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила на брифінгу 5 жовтня.

"Чи можете ви уявити, що ви просто йдете з дітьми до продуктової крамниці, намагаючись з'ясувати, що збираєтеся приготувати на вечерю, і бачите, як відбувається вибух, де всюди лежать тіла? І це жахливо..." – сказала Жан-П'єр.

Допомога для України від США

Вона наголосила, що таке відбувається в Україні щодня.

"Ось чому ми робимо все, що можемо, щоб допомогти Україні, допомогти хороброму народу України боротися за свою свободу, боротися за свою демократію", – заявила речниця Білого дому.

Вона запевнила, що США продовжуватимуть військову допомогу Україні, про що раніше неодноразово заявляв президент Джо Байден.

"Ми збираємося й надалі стежити за тим, щоб ми задовольняли потреби України на полі бою, використовуючи наявні органи влади, використовуючи ті ресурси, які надає Конгрес, як ми вже говорили з трибуни цього тижня", – сказала Жан-П'єр.

Ракетний удар по Грозі Куп’янського району

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська вдарили ракетою "Іскандер" по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району Харківщини. Жертвами атаки стала 51 людина, яка прийшла на поминальний обід за українським військовим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Синєгубов: у Харкові знайшли ще одне тіло! А у Грозі доведеться "пересівати залишки"

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