"Всюди запах смерті та запах вогню": у мерії Маріуполя назвали шокувальну цифру загиблих від атак РФ

"Всюди запах смерті та запах вогню": у мерії Маріуполя назвали шокувальну цифру загиблих від атак РФ

У Маріуполі від початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло щонайменше 22 тисяч людей.

Маріуполь за три місяці російських атак перетворилося на "місто привидів".

Про це заявив радник мера Маріуполь Петро Андрющенко, пише CNN.

У мерії Маріуполя, за його словами, вважають, що за 3 місяці війни через дії росіян загинуло не менше 22 тисяч людей. Андрющенко вважає, що реальні числа можуть бути значно гірші.

"У місті абсолютно темно. Єдині вогні – від російських військ та російських патрулів. Всюди запах смерті та запах вогню", – описав Андрющенко теперішній Маріуполь.

Водночас, він каже, що доступ до міста для незалежних ЗМІ заблокований, а люди, які там залишилися, налякані, щоб говорити відверто. Посадовець також повідомив про проблеми під час перепоховань загиблих людей.

Процес перепоховань ускладнюється, оскільки окупаційна влада вимагає, щоб тіло було доставлене до моргу. Окрім того, людина, яка займається перепохованням, повинна на відео заявити, що загиблий був убитий, мовляв, українськими військовими.

Андрющенко наголосив, що в Маріуполі гуманітарна катастрофа та проблеми зі зв'язком. За його словами, люди не можуть вільно пересуватися і через систему фільтрації не мають змоги втекти.

Як повідомлялося, вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі.

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